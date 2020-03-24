Врачи рассказали, как гипертония влияет на течение коронавируса

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24 марта 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Китайские ученые установили, что большинство умерших из-за коронавируса страдали от повышенного давления. У 38% погибших была диагностирована гипертония.

При этом российские медики добавили, что гипертония, а вместе с ней и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, могут обостряться и из-за страха перед COVID-19.

При этом среди врачей возникла теория, согласно которой популярные при гипертонии лекарства могут ухудшить состояние пациента, заразившегося коронавирусной инфекцией. Предполагается, что вирус «цепляется» за клетки через фермент, который увеличивается из-за данных лекарств. Однако отмечается, что данная гипотеза пока не имеет клинически доказанного подтверждения.