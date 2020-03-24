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В Орловской области зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом

, 20:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Орловской области зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом
pixabay.com

Сообщается: первые два случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Орловской области. Сейчас семейная пара, приехавшая из Чехии, госпитализирована в городскую больницу им. С. П. Боткина.

В настоящее время состояние заболевших оценивается как стабильное, никаких осложнений нет. Ребенок супругов вместе с бабушкой находятся в научно-клиническом многопрофильном центре медицинской помощи метерям и детям им. З. И. Круглой. Еще один мужчина, контактировавший с ними, также находится под наблюдением врачей.

Ранее шведская экозащитница Грета Тунберг заявила, что подозревает у себя коронавирус. Девушка призналась, что путешествовала с отцом по Европе перед тем, как была объявлена пандемия COVID-19.

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