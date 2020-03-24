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Специалист Роспотребнадзора описал сценарии развития ситуации с коронавирусом COVID-19

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Специалист Роспотребнадзора описал сценарии развития ситуации с коронавирусом COVID-19
Фото: pixabay.com

По мнению советника по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, нынешняя ситуация с коронавирусом может развиваться по двум сценариям.

Согласно первому из них, болезнь удастся победить в течение года, как SARS (тяжелый острый респираторный синдром). Врач отметил, что болезни родственные, но SARS продлился с ноября 2002 года по август 2003 года. По словам Малеева, коронаврирус COVID-19 может ждать такая же судьба.

«Есть другой сценарий, что это будет сезонная инфекция. И тогда все равно летом будет лучше, а уже к осени опять она пойдет», - добавил специалист.

АБ

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