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Доктор Комаровский рассказал о препаратах, которые должны быть в аптечке в период пандемии

, 16:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Доктор Комаровский рассказал о препаратах, которые должны быть в аптечке в период пандемии
pixabay.com

Врач Евгений Комаровский назвал лекарства, которые необходимо иметь в аптечке в период пандемии. По словам медика, нельзя назвать какое-то конкретное средство, способное защитить от коронавируса.

Однако Комаровский отметил: важно, чтобы под рукой всегда были жаропонижающие препараты, в частности, парацетамол. Также необходимы солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средство для пероральной гидратации. Последнее можно приготовить самостоятельно, для этого нужно растворить в литре кипяченой воды по чайной ложке соли и соды, а затем добавить две столовые ложки сахара.

Ранее стало известно, что количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Швейцарии за сутки выросло на 776 человек.

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