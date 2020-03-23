Израиль по GPS следит за своими гражданами, у которых выявлен коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

23 марта 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Израиля приняло решение о контроле в стране за передвижением людей, у которых выявлен опасный вирус. Местоположение человека будет определяться по мобильному телефону.



Целью таких мероприятий является установление нахождения заражённого, определения круга лиц, с которыми он контактировал. Полученные сведения будут передаваться в министерство здравоохранения. Спецслужбы не имеют право распространять собранные сведения третьим лицам. Власти страны уверены, что такие действия позволят сократить количество заболевших.



Чтобы взять человека под контроль, достаточно знать номер его мобильного телефона. Согласно израильскому законодательству, спецслужбы имеют право следить за человеком только после разрешения Кнессета. Но Шин-Бет получил разрешение только от правительства страны. Оппоненты премьера Нетаньяху сразу подвергли власть критике за то, что в стране нарушаются демократические принципы.



Борцы за гражданские права уже обратились в суд на Шин-Бет. Но перспектива ведения разбирательства весьма мала, так как в стране действует чрезвычайный режим безопасности.



Многие политики в стране понимают, что коронавирус сыграл Нетаньяху на руку, так как он может решить ряд проблем в силу того, что население отвлечено заботой о своём здоровье.



