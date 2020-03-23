Женщина, перенесшая коронавирус, рассказала о симптомах

Жительница Великобритании Джейми Бэггетт, перенесшая коронавирус, рассказала, как протекала болезнь. По словам женщины, «внутри нее словно был дьявол».
Известно, что из-за недомогания и кашля пациентка обратилась к врачу. Медик прописал ей антибиотики, но Джейми становилось лучше ненадолго. Позже симптомы усугубились, поднялась высокая температура, а кашель стал настолько сильным, что пострадавшую тошнило.
Вскоре Бэггетт госпитализировали, ее тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным. Британка рассказала: на пике заболевания она чувствовала острую боль при дыхании, как будто разрывает изнутри.
Ранее число заразившихся коронавирусом в Швейцарии выросло на 1046 человек.