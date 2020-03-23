В Белоруссии 81 человек заразился коронавирусом

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23 марта 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Стало известно, что число случаев заражения новым коронавирусом в Белоруссии выросло до 81. До этого официально сообщалось о 76 случаях инфицирования COVID-19.

На сегодняшний день уже выписаны или готовятся к выписке 22 пациента, еще 59 человек находятся под медицинским контролем и на лечении.

Сейчас в Белоруссии проведено более 21 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию, она вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных исследований.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, как утилизировать использованные маски.