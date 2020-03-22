В Минздраве отреагировали на информацию о скупке богатыми россиянами аппаратов ИВЛ

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22 марта 2020, 19:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Минздраве отреагировали на сообщения о том, что состоятельные россияне начали скупать аппараты искусственной вентиляции легких. В ведомстве отметили, что от аппаратов ИВЛ не будет толку, если рядом нет опытного врача.

«Определить необходимость применения ИВЛ при пневмонии может только врач в условиях стационара. Кроме ИВЛ для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии», - предупредили специалисты Минздрава. Они подчеркнули, что иметь аппарат ИВЛ дома абсолютно бессмысленно.

Также в ведомстве добавили, что государственные медорганизации имеют все необходимое оборудование для искусственной вентиляции легких.