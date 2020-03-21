Британские врачи-оториноларингологи выявили специфичный признак заражения коронавирусом

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21 марта 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ENT

фото: pexels.com

Полная или частичная потеря обоняния может быть еще одним симптомом заражения новым типом коронавируса COVID-19. О новом выявленном признаке коронавируса у пациента рассказали британские врачи.

В исследовании Британской ассоциации оториноларингологии (ENT) отмечается, что имеются убедительные доказательства в Южной Корее, Китае и Италии, что у многих пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом появилась полная или частичная потеря обоняния.

По данным ЛОР-врачей, в Германии два из трех зараженных пожаловались на потерю обоняния (аносмию).

Как отметили медики, все больше пациентов сообщают только об аносмии, а других симптомов вируса COVID-19 у них не проявляется. Медики из разных регионов с высоким количеством зараженных приняли это к сведению, говорится в материале на сайте Ассоциации.

Ученые в Великобритании считают, что если бы люди, потерявшие обоняние, самоизолировались на семь дней, можно было бы снизить число переносчиков инфекции не подозревающих о заражении коронавирусом.