Врач предположил, где может повториться итальянский сценарий эпидемии

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20 марта 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, в какой стране может повториться ситуация с числом заразившихся в Италии. Известно, что там наблюдается наиболее сложная обстановка, а также страна обогнала Китай по числу погибших из-за коронавируса.

«Мы можем сравнить Германию с Италией недели через две», - высказал медик в интервью RT.

Проценко отметил, что немецкое правительство заказало у местных производителей около десяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких. Он считает, что такие инвестиции были сделаны не просто так.

Ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко объяснил, с чем связана высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в Италии.