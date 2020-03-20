В Оренбурге членам семьи заболевшего коронавирусом мужчины поставили диагноз ОРВИ

В Оренбурге медики госпитализировали с признаками ОРВИ шесть членов семьи зараженного коронавирусом мужчины. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на минздрав Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что у приехавшего из Европы пациента обнаружили коронавирус нового типа. Его, а позже и всех членов его семьи госпитализировали в отдельные боксы инфекционной больницы. Домочадцам поставлен диагноз ОРВИ, первые тесты на коронавирусную инфекцию у них отрицательные.
Ранее заболевшая коронавирусом актриса Ольга Куриленко перечислила препараты против болезни.