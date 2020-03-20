В Оренбурге членам семьи заболевшего коронавирусом мужчины поставили диагноз ОРВИ

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20 марта 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Оренбурге медики госпитализировали с признаками ОРВИ шесть членов семьи зараженного коронавирусом мужчины. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на минздрав Оренбургской области.

Ранее сообщалось, что у приехавшего из Европы пациента обнаружили коронавирус нового типа. Его, а позже и всех членов его семьи госпитализировали в отдельные боксы инфекционной больницы. Домочадцам поставлен диагноз ОРВИ, первые тесты на коронавирусную инфекцию у них отрицательные.

Ранее заболевшая коронавирусом актриса Ольга Куриленко перечислила препараты против болезни.