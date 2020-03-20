В Белоруссии возросло число заразившихся коронавирусом

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20 марта 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Белоруссии число инфицированных коронавирусом выросло до 69 человек. Также известно, что выздоровели и выписаны из медучреждений 15 пациентов.

На данный момент под медицинским наблюдением всего находятся 42 пациента с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. В настоящее время являются больными 12 жителей. С начала января более 19 тысяч человек в Белоруссии обследованы на коронавирусную инфекцию.

Ранее эксперты Роскачества дали рекомендации по профилактике коронавируса.