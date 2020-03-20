В Новосибирской области состояние пациенток с COVID-19 оценивается как удовлетворительное

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20 марта 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Новосибирской области сообщили о состоянии обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией. Сейчас оно оценивается как удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы.

О первом случае заболевания новым коронавирусом в области стало известно в среду. Заразившаяся - женщина, которая недавно вернулась из Парижа. Второй пострадавшей стала пациентка, прилетевшая из Италии.

В настоящее время 826 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. Это люди, контактировавшие с инфицированными или теми, кто недавно вернулся из стран с большим количеством заболевших COVID-19.

Ранее эксперты лабораторной службе «Хеликс» рассказали, что россияне нашли способ провериться на коронавирус, если у них есть сомнения при появлении симптомом ОРВИ.