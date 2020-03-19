Психолог рассказал, как перенести домашнюю изоляцию из-за коронавируса

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19 марта 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Клинический психолог Михаил Хорс призвал всех обернуть карантинные меры и изоляцию в собственную пользу.

Многие россияне, которые недавно вернулись домой из-за границы, вынуждены самоизолироваться в своих домах из-за распространения коронавирусной инфекции. По состоянию на сегодняшний день, в стране зафиксированы около полутора сотен заболевших.

«Вот заперли в одной комнате двоих человек, и может же такое быть, что один получает от этого удовольствие, радуется, а второй сходит от этого с ума. Такое бывает. Это значит, что сам факт изоляции не является причиной этих негативных состояний. Если разные люди в одной ситуации испытывают разные эмоции, значит дело не в ситуации, значит дело в том, как эти люди к этой изоляции относятся. Если они относятся к этому следующим образом – "я должен сидеть в самоизоляции и это очень плохо". Тогда, конечно, он будет страдать. Если у человека другая установка, которая звучит так – "это мой выбор", я так хочу ради своей безопасности. Это не плохо и не хорошо. Это просто некий этап в моей жизни». Тогда и воспринимать все происходящее человек будет более положительно», –подчеркнул психолог.