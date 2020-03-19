Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врачи рассказали, как победить панические атаки

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

Врачи рассказали, как победить панические атаки
фото: pixabey

Дыхательные упражнения, информационная гиена и отсутствие алкоголя помогут справиться с паническими атаками, заявил врач-психиатр Московской области Евгений Старинский.

Панические атаки характеризуются внезапными приступами тревоги, при которых человек испытывает сильный необоснованный страх, затруднение дыхания, жар или холод, сдавливание в груди.

«Для уменьшения приступов панических атак, прежде всего, следует убрать из рациона все, что стимулирует нервную систему - сигареты, алкоголь и кофеин. Самое простое решение - перестать просматривать негативную информацию», - отметил Старинский.

СЕ

В мире

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

Китайские ученые раскрыли информацию об успешном испытании лекарства от кашля при коронавирусе

В Китае Чжан Синьмин, глава Национального центра по развитию биотехнологии, сообщил о применении для лечения пневмонии у пациентов с диагнозом коронавирус COVID-19 противогриппозного лекарства.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью