Врачи рассказали, как победить панические атаки

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19 марта 2020, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Подмосковье сегодня

фото: pixabey

Дыхательные упражнения, информационная гиена и отсутствие алкоголя помогут справиться с паническими атаками, заявил врач-психиатр Московской области Евгений Старинский.

Панические атаки характеризуются внезапными приступами тревоги, при которых человек испытывает сильный необоснованный страх, затруднение дыхания, жар или холод, сдавливание в груди.

«Для уменьшения приступов панических атак, прежде всего, следует убрать из рациона все, что стимулирует нервную систему - сигареты, алкоголь и кофеин. Самое простое решение - перестать просматривать негативную информацию», - отметил Старинский.