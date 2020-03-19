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Названа причина смерти москвички, попавшей в больницу с коронавирусом

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Названа причина смерти москвички, попавшей в больницу с коронавирусом
Фото: pixabay.com

Главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц рассказал, что на самом деле привело к смерти 79-летней пациентки, госпитализированной с коронавирусом. По его словам, женщина умерла не из-за инфекции.

Врач уточнил, что пенсионерка умерла из-за оторвавшегося тромба. «Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии… причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», - сообщил Зайратьянц.

Он добавил, что у москвички подтвердилась коронавирусная инфекция, но к моменту смерти изменений в легких не наблюдалось. Также медики обнаружили у умершей церебровасулярную болезнь, диабет и ишемическую болезнь сердца.

АБ

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