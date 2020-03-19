Профессор рассказала, при каких условиях прекратится пандемия коронавируса

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19 марта 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что есть два способа прекращения эпидемии коронавируса. Согласно одному из них, переболеть опасной инфекцией должно не менее 70% жителей страны.

По словам эксперта, таким образом иммунитет большинства людей сможет выработать антитела, необходимые для борьбы с вирусом. Согласно второму сценарию, вирус должен самостоятельно эволюционировать, чтобы «ужиться» с носителем.

«Вирус летучей мыши попал в человека, переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они, как правило, ослабляют вирус. Происходит коэволюция вируса, чтобы он мог более-менее сосуществовать с человеком. Этот вирус сейчас к нам приспосабливается. Сколько времени это займет — неизвестно», - сказала Баранова.