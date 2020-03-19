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Чему научит китайской опыт борьбы с коронавирусом?

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]

Чему научит китайской опыт борьбы с коронавирусом?

В КНР закрыли последний центр для временного размещения пациентов с опасной инфекцией. Самая густонаселённая страна смогла побороть эпидемию. Но в европейских государствах, США и на других континентах распространение вируса активно продолжается.

Справиться в коронавирусом теперь можно только общими усилиями. Россия отправила в Китай группу специалистов для получения опыта в лечении заболевания. В состав группы вошли специалисты из Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения России,  а также вирусологи, инфекционисты.

Российские врачи на примере клинического исследования увидели, как протекает заболевание и как его лечат. Китайские коллеги показали принцип организации госпиталей, карантинных боксов и т.д.

В начале февраля ВОЗ организовала совещание в Женеве по вопросам китайской инфекции. В совещании принимали участие российскими медики и специалисты.
По итогам совместной работы российских врачей и китайских коллег был подготовлен доклад о коронавирусе, его происхождении, особенностях протекания и способах лечения.

Доклад опубликован в сети в свободном доступе. Теперь им могут пользоваться все специалисты из разных государств. Прогноз развития заболевания весьма простой: чем лучше службы здравоохранения государств будут готовы к распространению вируса, тем выше вероятность избежать его появления в своей стране.

ПВ

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