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Эксперт предложил варианты борьбы с эпидемией

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Эксперт предложил варианты борьбы с эпидемией
фото: pixabay.com

Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов оценил ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в мире. По его словам, опыт борьбы с вирусом нужно перенимать у Китая и Южной Кореи.

«Эпидемия далеко не в самом разгаре, а, наоборот, набирает обороты, и с ней надо бороться, используя уже наработанный опыт Китая и Кореи. Сейчас эпидемия подходит и к нашим границам», - отметил эксперт.

Нетесов добавил, что в КНР и Южной Корее борьба с коронавирусом подходит к концу, а велась она разными методами: в Китае – жестким карантином, а в Корее – через большое количество исследований новой инфекции.

«Мы видим, какая тяжелая ситуация сейчас в Италии … Там принимаются нерядовые меры, нет жесткого карантина, но идет массовое обследование людей … Диагностикумы в России сейчас производит "Вектор", они уже произвели около миллиона тестов и продолжают это делать», - пояснил он.

Он подчеркнул, что в мире ведется активная разработка вакцины, испытывают около 30 препаратов.

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БА

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