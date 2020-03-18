Врач назвал безопасную дистанцию между людьми в помещении при пандемии

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18 марта 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро завил, что дистанция между людьми намного важнее, чем запрет мероприятий с численностью, например, более 5 тысяч человек на открытом воздухе или в помещении.

«Значение имеет не столько число, сколько расстояние между собравшимися, а также где происходит мероприятие. На улице риск снижается. То есть ограничение по числу бессмысленно», - отметил он.

Эксперт объяснил, если на улице, к примеру, соберётся несколько десятков тысяч человек, но они не будут разговаривать между собой и будут находиться на расстоянии от 1,5 до 2 метров друг от друга, то это безопаснее, чем небольшое количество людей в «непроветриваемом» помещении.

«… они будут находиться на расстоянии от 30 сантиметров до 1 метра друг от друга и говорить. Вот этого делать нельзя», - пояснил он.

Кроме того, Акихиро добавил, что для распространения инфекции в закрытом помещении совершенно не имеет значения будет там 100 или 5000 человек.

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