В Италии заявили о скорых испытаниях вакцины от коронавируса

В Италии заявили о готовности испытать вакцину от коронавируса COVID-19 на животных. Сообщается, что пробы начнутся в течение недели.
Отмечается, что вакцина разработана на основе фрагмента генетического материала вируса. Ее использование предполагает применения электропорации – электроразряда, который способствует более легкому попаданию препарата в молекулы и помогает активизировать иммунную систему.
Разработчики вакцины рассказали, что проведенные лабораторные испытания показали «сильную реакцию иммунной системы». Если испытания на животных пройдут успешно, то вакцину начнут тестировать на людях.