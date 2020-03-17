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В Италии заявили о скорых испытаниях вакцины от коронавируса

, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

В Италии заявили о скорых испытаниях вакцины от коронавируса
Фото: pixabay.com

В Италии заявили о готовности испытать вакцину от коронавируса COVID-19 на животных. Сообщается, что пробы начнутся в течение недели.

Отмечается, что вакцина разработана на основе фрагмента генетического материала вируса. Ее использование предполагает применения электропорации – электроразряда, который способствует более легкому попаданию препарата в молекулы и помогает активизировать иммунную систему.

Разработчики вакцины рассказали, что проведенные лабораторные испытания показали «сильную реакцию иммунной системы». Если испытания на животных пройдут успешно, то вакцину начнут тестировать на людях.

АБ
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