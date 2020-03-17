Ученые рассказали, почему детям нужно установить карантин дольше, чем взрослым

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17 марта 2020, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

Китайские ученые предположили, что дети могут оказаться скрытыми разносчиками коронавируса. Также отмечается, что им нужно дольше находиться в карантине после излечения от болезни.

Врачи проверили состояние 745 детей и подростков в возрасте до 15 лет, в чьих семьях есть случаи заражения коронавирусом. Наличие болезни подтвердилось только у 10 детей, но при этом у них не наблюдалось серьезных симптомов. Также исследователи установили, что после выздоровления дети дольше остаются заразными, чем взрослые, а потому после излечения им нужно находиться в карантине больше двух недель.