У жителя Екатеринбурга подтвержден коронавирус нового типа

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16 марта 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tagilcity.ru.

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Сообщается: у вернувшегося из Италии жителя Екатеринбурга подтвердили коронавирус. Известно, что он приехал из страны 10 марта, затем находился в Москве.

Пострадавший почувствовал недомогание спустя три дня. 13 марта у больного поднялась температура до 38,3 градусов, потом появились признаки ОРВИ. Мужчина сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Сейчас Виталий находится на карантине.

Актриса Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», заразилась новым коронавирусом COVID-19.