Эксперты рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике

Аргументы Недели → Здоровье 13+

16 марта 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Die Welt

холодильник, pixabay.com

Эксперты в сфере кулинарии и ведении домашнего хозяйства рассказали журналистам, как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими и максимально питательными.

Специалисты подчеркивают, что яйца, сливочное масло, молоко, соусы и соки можно хранить на дверце холодильника. Сыр, йогурт и прочие продукты со значительным сроком годности следует размещать на верхней полке, а рыбу и морепродукты, свежее мясо и птицу – на нижней. Эксперты не рекомендуют хранить в холоде бананы, манго, ананасы, цитрусовые, а также картофель.