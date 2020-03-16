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Эксперты рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Die Welt

Эксперты рассказали, как правильно хранить продукты в холодильнике
холодильник, pixabay.com
Эксперты в сфере кулинарии и ведении домашнего хозяйства рассказали журналистам, как правильно хранить продукты в холодильнике, чтобы они дольше оставались свежими и максимально питательными.
 
Специалисты подчеркивают, что яйца, сливочное масло, молоко, соусы и соки можно хранить на дверце холодильника. Сыр, йогурт и прочие продукты со значительным сроком годности следует размещать на верхней полке, а рыбу и морепродукты, свежее мясо и птицу – на нижней.
 
Эксперты не рекомендуют хранить в холоде бананы, манго, ананасы, цитрусовые, а также картофель.
 
Холодильник следует мыть раз в месяц или чаще.
ЕТ
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