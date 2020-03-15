Стоит ли опасаться второй волны коронавируса, рассказал эксперт

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15 марта 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Руководитель центра по контролю заболеваний в Соединенных Штатах Энтони Фаучи объяснил, из-за чего в Китае может начаться вторая волна коронавируса. При этом он выразил надежду, что этого удастся избежать.

Фаучи предупредил, что повторная вспышка коронавируса может начаться после того, как власти Китая начнут снимать введенные из-за распространения инфекции ограничения.

«Китай просто закрыл страну… По мере того, как они будут снимать ограничения и возвращаться к нормальной жизни, может возникнуть вторая волна. Надеюсь, этого не будет», - поделился Фаучи своими предположениями.