Врач объяснил, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды

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15 марта 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: pixabay.com

Заслуженный врач России, член-корреспондент РАН Евгений Лильин рассказал, как улучшить самочувствие при резкой смене погоды. Известно, что в Московском регионе вновь наблюдаются резкие похолодания и снег.

Лильин рекомендует людям, у которых понижается давление выпить чашечку крепкого сладкого кофе или несколько таблеток кофеина, а также полежать с приподнятыми ногами. При этом тем, у кого давж6ение повышается стоит соблюдать привычный режим и следить за питанием. Однако специалист советует при ухудшении самочувствия сразу обратиться к врачу.

«Иногда это может быть даже опасно, поскольку подъемы и падения давления могут привести к гипертоническим кризам, отсюда появление сердечно-сосудистых заболеваний, возможность инсультов и инфарктов», - отметил Лильин.

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