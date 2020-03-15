В Минздраве назвали опасные последствия алкоголя при гриппе

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15 марта 2020, 13:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК "Звезда"

Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина рассказала, как использование алкоголя при лечении гриппа может сказаться на организме человека. По ее словам, употребление спиртного может повлечь за собой серьезные последствия.

«Его основная составляющая - ацетальдегид - имеет очень большое негативное влияние на организм. Алкоголь действует на сердечно-сосудистую систему, вызывает тахикардию и повышение артериального давления», - пояснила врач.

Драпкина призвала ни в коем случае не употреблять алкоголь, даже в небольших дозах, при лечении гриппа и простуды. Специалист отметила, что это не способствует выздоровлению, а наоборот негативно сказывается на организме. Врач добавила, что не стоит «возлагать большие надежды» на спиртное при борьбе с вирусными заболеваниями.

«... алкоголь является очень мощным иммуносупрессором, то есть серьезно ослабляет иммунитет», - уточнила она.

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