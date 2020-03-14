Ученые рассказали о пяти главных свойствах витамина С

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14 марта 2020, 23:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Профиль

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Витамин С является важным витамином, который поддерживает многие функции организма, обмен веществ и пищеварение. Взрослым необходимо принимать от 65 до 90 миллиграммов (мг), чтобы избежать заболеваний и осложнений, вызванных его дефицитом – остеопороза и анемии.

Ученые установили, что адекватное потребление витамина С повышает плотность костной ткани, тем самым значительно уменьшая риск переломов и заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Витамин С особенно важен для контроля возникновения остеопороза, который приводит к потере роста с возрастом. Витамин С также помогает предотвратить осложнения, связанные с проблемами производства коллагена: кровоточащие десны, кожные раны и ломкие кости.