Информация об умерших от коронавируса в регионе – ложная

На данный момент в Краснодарском крае с подтвержденным диагнозом находится один человек.
– На сегодняшний день на территории края есть один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Состояние пациента удовлетворительное, симптоматика и температура на сегодняшний день отсутствуют, – отметили в министерстве здравоохранения.
Житель Приморско-Ахтарского района по возвращению из Итальянской республики, в Вероне, 5 марта почувствовав себя плохо обратился к медикам за помощью. У пациента оперативно взяли на анализ крови и поместили его в отдельном стерильном боксе. После повторных анализов диагноз подтвердился.
Контактировавшие с зараженным сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей.
Информация об умерших от коронавирусной инфекции в регионе – ложная.