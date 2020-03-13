Информация об умерших от коронавируса в регионе – ложная

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 марта 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

ФОТО: admkrai.krasnodar.ru

На данный момент в Краснодарском крае с подтвержденным диагнозом находится один человек.

– На сегодняшний день на территории края есть один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус. Состояние пациента удовлетворительное, симптоматика и температура на сегодняшний день отсутствуют, – отметили в министерстве здравоохранения.

Житель Приморско-Ахтарского района по возвращению из Итальянской республики, в Вероне, 5 марта почувствовав себя плохо обратился к медикам за помощью. У пациента оперативно взяли на анализ крови и поместили его в отдельном стерильном боксе. После повторных анализов диагноз подтвердился.

Контактировавшие с зараженным сейчас находятся под пристальным наблюдением врачей.

Информация об умерших от коронавирусной инфекции в регионе – ложная.