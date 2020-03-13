Как пережить смену погоды без проблем со здоровьем?

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13 марта 2020, 14:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ридус

Фото: pixabay.com

Метеозависимые люди в полной мере ощущают на себе «прелести» непогоды. Изменения настроения, головные боли, скачки давления, ломота в суставах – вот неполный список того, с чем сталкиваются чувствительные к смене погоды граждане.

Специалисты в первую очередь рекомендуют метеозависимым забыть про вредные привычки, больше спать и сократить количество кофеина. Также стоит меньше зацикливаться на негативе и чаще обращать внимание на приятные мелочи.

Кроме того, чтобы сохранить здоровье в период смены погоды, необходимо больше двигаться и по мере возможностей чаще бывать на свежем воздухе. Врачи отмечают, что непогода не вызывает болезни, а лишь обостряет их, поэтому важно выявить первопричину неприятных ощущений и обратиться к врачу.