В Госдуме предложили начать продавать тесты на ВИЧ во всех аптеках

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 марта 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился в Минздрав с предложением внести тесты на ВИЧ в минимальный список лекарств, которые должны продаваться в российских аптеках.

Парламентарий заявил, что таким образом россиянам будет проще контролировать свое здоровье. Также легкодоступность тестов позволит выявлять заболевание на ранних стадиях.

«Полагаем также, что настоящие предложения могут быть рассмотрены в качестве «отправной точки» для проведения масштабной социальной кампании в День Всемирной борьбы со СПИДом, расширяющей потенциал гражданской осознанности», - добавил Зубарев.