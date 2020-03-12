Врачи о прививке от гриппа в борье с коронавирусом

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12 марта 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Пока учёные всего мира работают над созданием вакцины от коронавируса, ряд медиков высказывает мнение об эффективности уже существующих прививок в борьбе с недугом.

Новый штамм коронавируса и вирус гриппа принадлежат к разным семействам, они «принципиально далеки» друг от друга. Это значит, что вакцина от гриппа бесполезна против напасти 2020 года. При этом поставленная прививка может помочь врачам при постановке диагноза «коронавирус», считает вирусолог Михаил Щелканов.

Сезонная вакцинация от гриппа начинается во многих регионах России с осени и длится до декабря. В этот период можно сделать прививку бесплатно в поликлинике или в передвижных мобильных пунктах. Прибегать к этому сейчас, на пике заболеваемости, не имеет никакого смысла, потому что иммунитет против заболевания вырабатывается за два–три месяца, -подчеркнул заслуженный врач Александр Карабиненко.