Туберкулёз в России страшнее коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

12 марта 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Современный мир погрузился в страх от китайской пневмонии. В крупных городах отменяются массовые мероприятия, праздники. Однако мало кто знает, что в России более 160 тысяч человек страдают туберкулёзом. При этом способ заражения болезнью точно такой же как и у коронавируса – воздушно-капельный.



О коронавирусе говорят по всем каналам, а о туберкулёзе молчат. Никто не спешит приобретать защитные средства от туберкулёза, ведь для него тоже требуются маски. Им можно заразиться в метро, магазинах и других многолюдных местах. Врачи отмечают, что туберкулёз так же сложно выявить на первых стадиях заболевания. Он лечится в течение длительного времени и требует значительных волевых усилий от самого пациента. В период лечения человек не может трудиться и вести активный образ жизни. Он должен следить за питанием, самочувствием и регулярно принимать лекарственные препараты. Несмотря на большую опасность туберкулёза, он остаётся в тени коронавируса. А между тем Россия входит в двадцатку стран с наихудшими показателями по данному заболеванию.



Государство выделяет крупные суммы денег на борьбу с туберкулёзом и профилактику заболевания, но количество заразившихся увеличивается с каждым днём.



