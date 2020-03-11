Названы смертельные заболевания, которые проявляются внезапно

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11 марта 2020, 21:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: News.ru

Фото: pixabay.com

Российские врачи перечислили смертельно опасные заболевания, которые могут проявиться внезапно. Отмечается, что изначально эти болезни могут протекать бессимптомно.

Врач Алексей Масчан рассказал, что рак крови по началу может проявляться, как стандартная простуда. Симптомами становятся температура, слабость, увеличение лимфоузлов и точечные кровоизлияния на коже. Также к летальному исходу может привести и внезапно проявившаяся аллергия, которая может спровоцировать отек дыхательных путей и удушье.

Неприятной проблемой является и варикоз, при котором происходит деформация сосудов, в следствие чего они начинают хуже выполнять свои функции.