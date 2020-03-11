Врач: слишком частое мытье рук может быть опасным

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11 марта 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

мытье рук, pixabay.com

Врач Алексей Бессмертный заявил, что чрезмерное увлечение гигиеной рук может быть опасным. Эксперт отметил, что все хорошо в меру, в частности, мытье рук с мылом не должно становиться навязчивой идеей.

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный уточнил, что руки следует мыть с мылом, если они грязные, однако, использование моющих средств более 6-8 раз в день способно привести к негативным последствиям. В частности, из-за этого кожа рук может стать пересушенной, передает Радио Sputnik. Кроме того, с нее смывается слой полезных бактерий, защищающих организм от инфекций, а это опасно.

Бессмертный добавил, что протирание рук специальным антисептиком не гарантирует обеззараживание, а лишь размазывает грязь по рукам – мытье под краном является более эффективным.