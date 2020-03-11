Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Врач: слишком частое мытье рук может быть опасным

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Врач: слишком частое мытье рук может быть опасным
мытье рук, pixabay.com

Врач Алексей Бессмертный заявил, что чрезмерное увлечение гигиеной рук может быть опасным. Эксперт отметил, что все хорошо в меру, в частности, мытье рук с мылом не должно становиться навязчивой идеей.

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный уточнил, что руки следует мыть с мылом, если они грязные, однако, использование моющих средств более 6-8 раз в день способно привести к негативным последствиям. В частности, из-за этого кожа рук может стать пересушенной, передает Радио Sputnik. Кроме того, с нее смывается слой полезных бактерий, защищающих организм от инфекций, а это опасно.

Бессмертный добавил, что протирание рук специальным антисептиком не гарантирует обеззараживание, а лишь размазывает грязь по рукам – мытье под краном является более эффективным.

ЕТ

В мире

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции пообещал Сирии нанести мощный удар, если Дамаск продолжит нарушать режим тишины в Идлибе

Президент Турции пригрозил сирийским властям мощным ударом, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. Эрдоган заявил о стремлении Анкары превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью