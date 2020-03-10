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Ученые рассказали, кто чаще остальных погибает от коронавируса

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ученые рассказали, кто чаще остальных погибает от коронавируса
Фото: pixabay.com

Китайский ученые перечислили факторы, которые повышают риск смерти от коронавируса. По словам специалистов, наиболее уязвимыми являются пожилые люди, а также те, кто страдает от сепсиса и у кого есть проблемы со свертываемостью крови.

Также дополнительными факторами риска стали диабет, повышенное кровяное давление и длительная неинвазивная вентиляция легких. «Плохие результаты у пожилых людей могут быть связаны, в частности, с возрастным ослаблением иммунной системы и повышенным воспалением, которое может способствовать репликации вируса, и более длительной реакцией на воспаление, вызывая длительное повреждение сердца, мозга и других органов», - объяснили исследователи.

АБ

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