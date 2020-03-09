Латвийский врач: весной обостряются хронические заболевания

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9 марта 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Латвийский нейрохирург, профессор Игорь Аксикс, фото соцсети

Весна – время обновлений и перемен. Но весна – обострение хронических заболеваний. Особенно это характерно для болезней опорно-двигательного аппарата. В первую очередь страдают суставы: артрозы, артриты, радикулиты. Если учесть, что заболевание суставов значительно «помолодели», то и для молодых людей весна становится, увы, проблемой. Как защитить свой организм весной? Специально для «Аргументов Недели» своими мыслями делится латвийский нейрохирург, профессор Игорь Аксикс.

-Игорь, а почему именно весной обостряются хронические заболевания?

- Почему только весной? «Опасное» время и осень. Но если в осень мы пришли из лета и наш организм полон солнцем и витаминами, то весной организм только «просыпается». Он еще готовится к активности. По статистике, самый большой всплеск хронических заболеваний приходится на весну и осень. Организм получает стресс. Любая перестройка – стресс. У человека понижен иммунитет, меняются биоритмы, не вполне стабильные метеоусловия. Как же все это может не повлиять на организм?

-И что же делать? Испытывать боли и дискомфорт?

-Если человек знает, что у него не особо в порядке суставы: боли в пояснице, артроз, артрит и т.д. следует заранее подготовиться к «неприятностям». Главное – снизить риск обострения. Разумеется, необходимо обратиться за консультацией к специалисту, но и самому не следует сидеть «сложа руки». Особое внимание хорошо бы уделить правильным физическим нагрузкам! Но тут главное – мера! Обычно, когда солнышко светит, то человек выходит из «спячки»: хочет выглядеть лучше, похудеть, обновиться. И бегом в спортивный зал! На несколько часов. И совсем забывает о том, что большие физические нагрузки при хронических заболеваниях опорно-двигательной системы просто вредны. Начните с малого: 30-40 минут ходьбы, бега, катания на велосипеде. Прекрасно подойдет и плавание. Все делайте постепенно. И пожалуйста, не принимайте без системы и врача медикаменты.

-Как влияет режим питания на костную систему?

-Очень влияет. Прежде всего, питание должно быть сбалансированное: белки, жиры, углеводы, витамины. Все должно входить в рацион. Я всегда рекомендую не менее 400-500 граммов фруктов и овощей в день. И свежие, и тушеные. Попробуйте меньше употреблять крепко жареного мяса. Лучше на пару, отварное. И поменьше возлияний. Суставы не любят алкоголь!

-А мази, которые нам в аптеках предлагают… Насколько они действенны?

-Конечно, если возникла боль, то лечение необходимо. Современная фармакология предлагает разнообразие. Но! Кому-то подходит мазь на основе змеиного яда, а иному она противопоказана. Конечно, нестероидные противовоспалительные средства хороши, но они помогают на короткое время. И просто так, простите, мазать себя не стоит. Проконсультируйтесь с врачом. У вас должна быть система лечения! Питание, физические нагрузки, медикаментозное лечение. И все следует делать под наблюдением врача. Будьте здоровы!