Японские ученые заявили, что смартфоны могут вызвать развитие деменции и депрессии

В последнее время случаи нарушения памяти у людей начали встречаться чаще, причем подобные проблемы наблюдаются не только у пожилых. В группе риска находятся лица от 30 до 60 лет, которые чаще всего пользуются компьютерами и смартфонами. Они перегружают свой мозг информацией, вследствие чего он не справляется с обработкой и превращается в настоящую "свалку".

Врачи призывают сокращать время использования гаджетов, хорошо высыпаться и давать мозгу отдохнуть. Особенно полезным считается 15-минутный сон после обеда.