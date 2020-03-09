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Японские ученые заявили, что смартфоны могут вызвать развитие деменции и депрессии

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Японские ученые заявили, что смартфоны могут вызвать развитие деменции и депрессии
смартфон, pixabay.com
Директор японской клиники памяти "Окумура" нейрохирург Аюми Окумура заявил, что чрезмерное использование гаджетов способно вызвать переутомление мозга и привести к развитию деменции и депрессии.
 
В последнее время случаи нарушения памяти у людей начали встречаться чаще, причем подобные проблемы наблюдаются не только у пожилых. В группе риска находятся лица от 30 до 60 лет, которые чаще всего пользуются компьютерами и смартфонами. Они перегружают свой мозг информацией, вследствие чего он не справляется с обработкой и превращается в настоящую "свалку".
 
Врачи призывают сокращать время использования гаджетов, хорошо высыпаться и давать мозгу отдохнуть. Особенно полезным считается 15-минутный сон после обеда.
ЕТ

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