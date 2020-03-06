Американские ученые узнали, какая система питания замедляет старение мозга

//Здоровье 13+

6 марта 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

пирог, pixabay.com

Ученые из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук смогли установить возраст, при котором возникают первые признаки ухудшения работы мозга, а также выявили способ замедления данного процесса.

Профессор и нейробиолог Лиллиан Мухика-Пароди сообщила, что был проведен эксперимент с участием почти тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет, передает Радио Sputnik. При помощи МРТ ученые установили изменения взаимодействия между разными областями мозга испытуемых, а также выяснили, насколько оно зависит от возраста и от пищи, которую испытуемый употребляет.

Оказалось, что эффекты старения мозга проявляются в 47 лет, но наиболее быстрое вырождение фиксируется в возрасте 60 лет. Дестабилизация, по мнению экспертов, связана с увеличением сопротивляемости организма к инсулину. В качестве альтернативы глюкозе специалисты предложили кетоны.

В рамках эксперимента участников разделили на две группы и посадили на две диеты – обычную и низкоуглеводную. Оказалось, что у добровольцев, которые сократили количество потребляемых углеводов, улучшилось взаимодействие отделов мозга, а также когнитивная активность.