Ученые нашли простой способ подавить боль и негативные эмоции

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22 февраля 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

мозг, pixabay.com

Ученые из Йельского университета провели масштабное исследование и выявили простой способ подавить боль и негативные эмоции. Оказалось, что это можно сделать благодаря собственной силе воли.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого вызывали у добровольцев физические страдания или негативные чувства. В первом случае для этого испытуемым прислоняли к предплечью горячий предмет, а во втором – показывали на мониторе кадры неприятного содержания. Людей просили реагировать либо естественным образом на случившееся, либо постараться осознанно принять ситуацию. В этот момент магнитно-резонансный томограф фиксировал активность мозга участников эксперимента.

Оказалось, что у тех добровольцев, которые применяли практику осознанного принятия, уменьшалась реакция в миндалевидном теле, играющем важнейшую роль в формировании негативных эмоций. Кроме того, у них снижалась чувствительность к боли.