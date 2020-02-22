Все новости >>

//Здоровье 13+

Ученые нашли простой способ подавить боль и негативные эмоции

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Здоровье

Ученые нашли простой способ подавить боль и негативные эмоции
мозг, pixabay.com

Ученые из Йельского университета провели масштабное исследование и выявили простой способ подавить боль и негативные эмоции. Оказалось, что это можно сделать благодаря собственной силе воли.

Специалисты провели эксперимент, в рамках которого вызывали у добровольцев физические страдания или негативные чувства. В первом случае для этого испытуемым прислоняли к предплечью горячий предмет, а во втором – показывали на мониторе кадры неприятного содержания. Людей просили реагировать либо естественным образом на случившееся, либо постараться осознанно принять ситуацию. В этот момент магнитно-резонансный томограф фиксировал активность мозга участников эксперимента.

Оказалось, что у тех добровольцев, которые применяли практику осознанного принятия, уменьшалась реакция в миндалевидном теле, играющем важнейшую роль в формировании негативных эмоций. Кроме того, у них снижалась чувствительность к боли.

ЕТ

//картина дня

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Председатель "ВЭБ.РФ", бывший вице-премьер Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший…

//новости ан

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий "Белые Санжары". Она намеревалась пробыть 14 дней карантина вместе с эвакуированными из-за вспышки…

//новости ан

Петербургские власти нашли работу местной жительнице, которая во время встречи с президентом России пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем…

Сообщается: в машине «Скорой помощи» скончался 66-летний мужчина. Его везли из Куйбышевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где он находился последние…

//новости ан

В одной из гимназий Приморского района произошел конфликт между мамой одной из учениц и воспитательницей продленной группы. Сейчас сотрудница школы госпитализирована…