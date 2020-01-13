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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Российских школьников научат контролировать негативные эмоции

, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Российских школьников научат контролировать негативные эмоции
Фото: Pixabay

В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Они позволят подросткам не только контролировать свои эмоции, но и распознавать чужие.

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По мнению специалистов министерства, такая программа поможет воспитывать эмоционально зрелых личностей.

Специалисты министерства говорят о том, что перед регионами стоит задача повышать как количество психологов в школах, так и квалификацию таких педагогов. Сегодня школам необходимы психологи, которые смогут профессионально заниматься вопросами выявления и открытого решения проблем, урегулирования конфликтов между подростками и учить ребят ценностям дружбы, взаимопомощи, а также культуры решения проблем без агрессии.

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