Российских школьников научат контролировать негативные эмоции

В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Они позволят подросткам не только контролировать свои эмоции, но и распознавать чужие.
По мнению специалистов министерства, такая программа поможет воспитывать эмоционально зрелых личностей.
Специалисты министерства говорят о том, что перед регионами стоит задача повышать как количество психологов в школах, так и квалификацию таких педагогов. Сегодня школам необходимы психологи, которые смогут профессионально заниматься вопросами выявления и открытого решения проблем, урегулирования конфликтов между подростками и учить ребят ценностям дружбы, взаимопомощи, а также культуры решения проблем без агрессии.