Российских школьников научат контролировать негативные эмоции

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13 января 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Pixabay

В министерстве просвещения РФ приступили к разработке программы по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Они позволят подросткам не только контролировать свои эмоции, но и распознавать чужие.

Минпросвещения разработало рекомендации для учителей по поведению в соцсетях

По мнению специалистов министерства, такая программа поможет воспитывать эмоционально зрелых личностей.

Специалисты министерства говорят о том, что перед регионами стоит задача повышать как количество психологов в школах, так и квалификацию таких педагогов. Сегодня школам необходимы психологи, которые смогут профессионально заниматься вопросами выявления и открытого решения проблем, урегулирования конфликтов между подростками и учить ребят ценностям дружбы, взаимопомощи, а также культуры решения проблем без агрессии.