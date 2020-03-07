Все новости >>

//Здоровье 13+

Доктор Мясников объяснил, какая связь между ЭКО и онкологией

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Доктор Мясников объяснил, какая связь между ЭКО и онкологией
Фото: соцсети

Доктор Мясников ответил, действительно ли существует связь между процедурой экстракорпорального оплодотворения, более известной как ЭКО, и онкологическими заболеваниями.

Врач пояснил, что во время ЭКО в организм женщины вводят большое количество гормонов. Сама по себе процедура не провоцирует развитие рака, однако если у пациентки есть гормонально зависимые новообразования, то в таком случае они могут перерасти в онкологию.

«На самом деле, онкологический потенциал таких процедур нигде не описан и не зарегистрирован», - добавил доктор Мясников, рассуждая о наличии связи между ЭКО и развитием раковых опухолей.

АБ

//картина дня

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что номера некоторых карт оказались скомпрометированы, что поставило под угрозу сохранность денежных средств.

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Певица Анастасия Вишневская в канун праздника 8 марта выступала Красноярске. К удивлению зрителей, прямо во время концерта дива свалилась со сцены в трехметровую…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан