Доктор Мясников объяснил, какая связь между ЭКО и онкологией

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7 марта 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Фото: соцсети

Доктор Мясников ответил, действительно ли существует связь между процедурой экстракорпорального оплодотворения, более известной как ЭКО, и онкологическими заболеваниями.

Врач пояснил, что во время ЭКО в организм женщины вводят большое количество гормонов. Сама по себе процедура не провоцирует развитие рака, однако если у пациентки есть гормонально зависимые новообразования, то в таком случае они могут перерасти в онкологию.

«На самом деле, онкологический потенциал таких процедур нигде не описан и не зарегистрирован», - добавил доктор Мясников, рассуждая о наличии связи между ЭКО и развитием раковых опухолей.