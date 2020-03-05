Диетолог раскрыла полезные свойства яблочной кожуры

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5 марта 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Ирина Лизун объяснила, как правильно есть яблоки, чтобы доставить максимальную пользу своему организму. По её словам, не многие знают, что секрет здоровья кроется в кожуре плода.

«Очень большая проблема современных людей ‒ это плохая работа желудочно-кишечного тракта. Не нужно забывать, что ЖКТ ‒ это орган естественной детоксикации. Если он хорошо работает, то организм сам себя и очищает. Пищевые волокна, которые есть в кожуре яблок, способствуют тому, чтобы ничего не застаивалось», - пояснила она радио Sputnik.

Кроме того, диетолог добавила, что кожура не сможет полностью перевариться, но ее доедят бактерии, выделяя при этом полезные вещества. Однако Лизун предупредила о вредности воска, которым покрывают эту самую кожуру. Врач отметила, что от него никто «не умирает», но фрукт стоит промыть теплой водой и протереть полотенцем перед употреблением.

«Воск так полностью не смоется, но хоть частично убирается. Воски могут дать аллергическую реакцию или сыпь. Если заметили за собой такое, то тогда такие яблоки лучше начать чистить перед едой», - заключила она.

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