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Зачем нужен витамин Д и в каких продуктах он содержится

, 07:36 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Зачем нужен витамин Д и в каких продуктах он содержится
Фото: соцсети
В холодное, темное и тоскливое время года нам как никогда нужны витамины.  Каждый витамин необходим для нормальной жизнедеятельности организма, от того насколько вы сбалансированно получаете определенные витамины зависит состояние здоровья. Наконец наступила весна, все в преддверии теплых солнечных лучей, которых нам так не хватало с начала осени. Сегодня речь пойдет о витамине Д.

 

Под воздействием солнечных лучей наш организм вырабатывает кальцифирон или проще говоря витамин Д, который отправляется в печень, а оттуда по всем системам. Основная деятельность вещества — это регулирование усвоения фосфора и кальция в момент продвижения пищи по тонкому кишечнику. Витамин Д благоприятствует усвоению важного микроэлемента магния и витамина А.

Наш организм умеет накапливать витамин, чтобы постепенно расходовать его в «темное» время года. За 20 минут пребывания на солнце человек получает 85% суточной потребности. Но здесь, конечно, еще зависит от типа кожи: светлому человеку достаточно побывать на ультрафиолете и 5 минут, когда смуглый человек может загорать до 30 минут. Надо понимать, что палящее солнце противопоказано любому типу кожи. Самое хорошее воздействие оказывает солнце на закате, при котором нет необходимости пользоваться кремами с УФ защитой, что позволяет как раз получить необходимую дозу ультрафиолета для выработки кальцифирона.

В нашей климатической зоне мы можем получать достаточное количество природного УФ-облучения лишь с мая по сентябрь, в остальные месяцы необходимо получать витамин Д с продуктами, которые в большом количестве содержат витамин Д или же с помощью витаминных комплексов. 

Вопрос недостатка витамина Д, действительно важен, ведь он необходим для многих функций человеческого организма:

  1. Витамин Д отвечает за состояние мышечной ткани;
  2. За здоровье опорно-двигательной системы, в том числе за состояние волос, костей, зубов и ногтей;
  3. За функционирование иммунной и нервной системы;
  4. Витамин Д способствует созреванию эритроцитов, которые отвечают за транспортировку кислорода к каждой клеточке;
  5. Достаточное количества витамина Д уменьшает риск развития хронических патологий (сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и прочие)
  6. Поддерживает хороший метаболизм и правильный межклеточный обмен.

 

Всемирная Организация Здравоохранения установила суточную норму для ребенка и взрослого – 400-600 (МЕ-международных единиц). Пожилым людям необходимо до 800 МЕ. Порог токсичности – от 10 000 до 40 000 (МЕ)

Как уже ранее говорилось, необходимо употреблять пищу, богатую витамином Д:

  1. Рыбий жир (100 гр.) – 10 000 МЕ
  2. Печень трески – 4000 МЕ
  3. Жирные сорта рыбы – от 70-266 МЕ
  4. Морепродукты – до 150 МЕ
  5. Печень животных – до 50 МЕ
  6. Сливочное масло – до 35 МЕ
  7. Желток Яичный – до 24 МЕ
  8. Мясо – до 13 МЕ
  9. Грибы лесные – до 10 МЕ
  10. Сычужные сыры – до 4 МЕ

 

Если не хватает солнечных лучей, а поступающего витамина Д с пищей недостаточно, то нужно начать пить витаминные комплексы. Однако стоит принять во внимание, что избыток кальцифирола может негативно повлиять на организм, поэтому следует изначально проконсультироваться с врачом. В результате переизбытка витамина в почках откладывается кальций, в моче появляется много белка, и все ведет к воспалительным процессам.

Интересен факт, что чаще всего от дефицита витамина Д страдают вегетарианцы, поскольку большинство витаминов находятся в пище животного происхождения.

 

Симптомы нехватки витамина Д:

  1. Боли в суставах;
  2. Мышечные судороги;
  3. Нервная нестабильность;
  4. Отсутствие аппетита и снижение веса;
  5. Ломкость ногтей, костей, плохое состояние волос

 

Следите за своим рационом и питайтесь сбалансированно!

 

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