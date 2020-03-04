Зачем нужен витамин Д и в каких продуктах он содержится

Под воздействием солнечных лучей наш организм вырабатывает кальцифирон или проще говоря витамин Д, который отправляется в печень, а оттуда по всем системам. Основная деятельность вещества — это регулирование усвоения фосфора и кальция в момент продвижения пищи по тонкому кишечнику. Витамин Д благоприятствует усвоению важного микроэлемента магния и витамина А.
Наш организм умеет накапливать витамин, чтобы постепенно расходовать его в «темное» время года. За 20 минут пребывания на солнце человек получает 85% суточной потребности. Но здесь, конечно, еще зависит от типа кожи: светлому человеку достаточно побывать на ультрафиолете и 5 минут, когда смуглый человек может загорать до 30 минут. Надо понимать, что палящее солнце противопоказано любому типу кожи. Самое хорошее воздействие оказывает солнце на закате, при котором нет необходимости пользоваться кремами с УФ защитой, что позволяет как раз получить необходимую дозу ультрафиолета для выработки кальцифирона.
В нашей климатической зоне мы можем получать достаточное количество природного УФ-облучения лишь с мая по сентябрь, в остальные месяцы необходимо получать витамин Д с продуктами, которые в большом количестве содержат витамин Д или же с помощью витаминных комплексов.
Вопрос недостатка витамина Д, действительно важен, ведь он необходим для многих функций человеческого организма:
- Витамин Д отвечает за состояние мышечной ткани;
- За здоровье опорно-двигательной системы, в том числе за состояние волос, костей, зубов и ногтей;
- За функционирование иммунной и нервной системы;
- Витамин Д способствует созреванию эритроцитов, которые отвечают за транспортировку кислорода к каждой клеточке;
- Достаточное количества витамина Д уменьшает риск развития хронических патологий (сердечно-сосудистые заболевания, рак, сахарный диабет и прочие)
- Поддерживает хороший метаболизм и правильный межклеточный обмен.
Всемирная Организация Здравоохранения установила суточную норму для ребенка и взрослого – 400-600 (МЕ-международных единиц). Пожилым людям необходимо до 800 МЕ. Порог токсичности – от 10 000 до 40 000 (МЕ)
Как уже ранее говорилось, необходимо употреблять пищу, богатую витамином Д:
- Рыбий жир (100 гр.) – 10 000 МЕ
- Печень трески – 4000 МЕ
- Жирные сорта рыбы – от 70-266 МЕ
- Морепродукты – до 150 МЕ
- Печень животных – до 50 МЕ
- Сливочное масло – до 35 МЕ
- Желток Яичный – до 24 МЕ
- Мясо – до 13 МЕ
- Грибы лесные – до 10 МЕ
- Сычужные сыры – до 4 МЕ
Если не хватает солнечных лучей, а поступающего витамина Д с пищей недостаточно, то нужно начать пить витаминные комплексы. Однако стоит принять во внимание, что избыток кальцифирола может негативно повлиять на организм, поэтому следует изначально проконсультироваться с врачом. В результате переизбытка витамина в почках откладывается кальций, в моче появляется много белка, и все ведет к воспалительным процессам.
Интересен факт, что чаще всего от дефицита витамина Д страдают вегетарианцы, поскольку большинство витаминов находятся в пище животного происхождения.
Симптомы нехватки витамина Д:
- Боли в суставах;
- Мышечные судороги;
- Нервная нестабильность;
- Отсутствие аппетита и снижение веса;
- Ломкость ногтей, костей, плохое состояние волос
Следите за своим рационом и питайтесь сбалансированно!