В столице рассказали, заразился ли кто-то коронавирусом от заболевшего москвича

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3 марта 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о результатах анализов, взятых у людей, контактировавших с зараженным коронавирусом москвичом.

Ранее 24 человека госпитализировали из-за контакта с заболевшим, а 83 человека, которые летели с ним одним рейсом, сдали анализы и прошли осмотр у врачей.

«По результатам исследований Роспотребнадзора, у всех родственников, друзей заболевшего, а также пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первые пробы отрицательные», - заявила Ракова. Она добавила, что у 67 пассажиров из 83 анализы также отрицательные, остальные результаты пока не готовы.