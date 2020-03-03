Все новости >>

//Здоровье 13+

В столице рассказали, заразился ли кто-то коронавирусом от заболевшего москвича

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

В столице рассказали, заразился ли кто-то коронавирусом от заболевшего москвича
Фото: pixabay.com

Заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала о результатах анализов, взятых у людей, контактировавших с зараженным коронавирусом москвичом.

Ранее 24 человека госпитализировали из-за контакта с заболевшим, а 83 человека, которые летели с ним одним рейсом, сдали анализы и прошли осмотр у врачей.

«По результатам исследований Роспотребнадзора, у всех родственников, друзей заболевшего, а также пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ, первые пробы отрицательные», - заявила Ракова. Она добавила, что у 67 пассажиров из 83 анализы также отрицательные, остальные результаты пока не готовы.

АБ

//картина дня

Общество

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

Повстанцы рассекретили мобильную группу ПВО, которая сбивает авиацию Асада

Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

В окрестностях города Эль-Баб идут ожесточенные бои. Именно этот город назывался конечной целью турецких военных. С таким заявлением выступал Эрдоган. Но тут есть нюанс. Финальную цель взять именно этот город президент Турции заявлял еще в 2017 году…

В окрестностях города Эль-Баб идут ожесточенные бои. Именно этот город назывался конечной целью турецких военных…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил предложение закрепить в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов…

//новости ан

//новости ан

Сегодня организаторы главного музыкального события года - премии «Муз-ТВ» назвали имена ведущих, и к удивлению зрителей среди них не оказалось бессменной и непотопляемой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан