Ученые рассказали, как долго коронавирус может жить на экране гаджетов

//Здоровье 13+

3 марта 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

Исследователи из Великобритании определили, сколько коронавирус может прожить на экране смартфона. По словам ученых, простое мытье рук не сможет полностью уберечь от заражения опасной инфекцией.

«Вы можете мыть руки, но если вы коснетесь экрана телефона, а потом вновь лица, это будет потенциальным путем заражения», считает профессор Уильям Кивил из Университета Саутгемптона.

Врачи советуют минимум два раза в день очищать поверхность телефона от бактерий. При этом специалисты сходятся во мнении, что лучше это делать при помощи спиртовых салфеток, чтобы максимально обезопасить себя.