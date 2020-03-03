Все новости >>

//Здоровье 13+

Ученые рассказали, как долго коронавирус может жить на экране гаджетов

, 16:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Ученые рассказали, как долго коронавирус может жить на экране гаджетов
Фото: pixabay.com

Исследователи из Великобритании определили, сколько коронавирус может прожить на экране смартфона. По словам ученых, простое мытье рук не сможет полностью уберечь от заражения опасной инфекцией.

«Вы можете мыть руки, но если вы коснетесь экрана телефона, а потом вновь лица, это будет потенциальным путем заражения», считает профессор Уильям Кивил из Университета Саутгемптона.

Врачи советуют минимум два раза в день очищать поверхность телефона от бактерий. При этом специалисты сходятся во мнении, что лучше это делать при помощи спиртовых салфеток, чтобы максимально обезопасить себя.

АБ

//картина дня

Общество

Репортер из Идлиба показал ПВО противника Асада

Повстанцы рассекретили мобильную группу ПВО, которая сбивает авиацию Асада

Сирийские повстанцы используют мобильные группы, чтобы сбивать авиацию Башара Асада. Военный корреспондент Фарук Шами, который находится в Идлибе на неподконтрольной Дамаску территории, выбрался с одной из них на передовую.

В окрестностях города Эль-Баб идут ожесточенные бои. Именно этот город назывался конечной целью турецких военных. С таким заявлением выступал Эрдоган. Но тут есть нюанс. Финальную цель взять именно этот город президент Турции заявлял еще в 2017 году…

В окрестностях города Эль-Баб идут ожесточенные бои. Именно этот город назывался конечной целью турецких военных…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству отклонил предложение закрепить в Конституции РФ минимальный размер оплаты труда не менее двух прожиточных минимумов…

//новости ан

//новости ан

Сегодня организаторы главного музыкального события года - премии «Муз-ТВ» назвали имена ведущих, и к удивлению зрителей среди них не оказалось бессменной и непотопляемой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан