Врач объяснила, как теплая зима отразилась на аллергиках

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2 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН "Москва"

Фото: pixabay.com

Аномально теплая зима принесла в столицу повышенную концентрацию спор плесневых грибов, что может значительно сказаться на самочувствии аллергиков. О сложившейся ситуации рассказала врач аллерголог-иммунолог Асель Нуртазина.

«При нынешней зиме в Московском регионе сложилась нестандартная для этого сезона ситуация - практически всю зиму в уличном воздухе у нас повышенная концентрация спор плесневых грибов рода кладоспориум, которые вызывают аллергические реакции у чувствительных к ним людей», - объяснила врач.

Специалист отметила, что концентрация спор грибов в воздухе совершенно не характерна для нынешнего времени года. Нуртазина рассказала, что подобное обычно наблюдается в осеннее время до первых заморозков, а также ранней весной в период таяния снега.