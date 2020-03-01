Врач рассказал, что делать водителям при симптомах инфаркта

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1 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Фото: pixabay.com

Врач-кардиолог Альфред Богданов рассказал, как следует действовать, если у водителя случился инфаркт. Специалист рассказал о первой помощи и посоветовал всегда держать под рукой нитроглицерин.

Кардиолог объяснил, что если за рулем у человека случился инфаркт, сто необходимо остановить машину в безопасном месте и срочно вызвать скорую помощь.

«В этой ситуации водитель должен уйти на обочину, занять безопасное положение, потому что нарушения гемодинамики могут развиваться стремительно, и он может отключиться очень быстро на ходу», - предупредил Богданов.

Также Богданов добавил, что если человек потерял сознание, то его следует уложить на бок – тогда он не задохнется в случае рвоты.