Врач маммолог-онколог назвала причины возникновения и развития рака груди у женщин

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1 марта 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Врач маммолог-онколог Надежда Рожкова назвала причины возникновения и развития рака груди у женщин.

Известный московский маммолог, доктор медицинских наук, профессор назвала фактора, влияющими на развитие онкологии молочных желез три фактора: избыточный вес, стрессы и наследственность.

По словам Рожковой, избыточный вес - это очень важный фактор. Как объяснила маммолог, жировая ткань может продуцировать эстрогены - женские гормоны. Избыток эстрогенов в женском организме грозит тем, что он становится канцерогеном.

Доктор считает, что лучше женщинам не иметь превышение жировой ткани.

Надежда Рожкова советует есть все, даже сладости, но ограничивать их количество.

Второй фактор риска развития рака — это стрессы. У женщин разная психоэмоциональная устойчивость. Да и стрессы бывют разные. Вред стрессов в том, что они меняют гормональный баланс, меняют всё в организме. И могут стать причиной серьёзных заболеваний. Профессор рекомендует научиться бороться со стрессом.

Наследственный фактор - тоже важный фактор риска. Нужно сдать анализ на мутацию генов, которые отвечают за противоопухолевый белок. Если анализы покажут, что риск рака груди велик, один путь — удалять молочные железы, а второй путь — проводить лечение лекарственными препаратами.

Избыточный вес, стресс, даже наследственность - здесь можно бороться.

Но есть факторы, с которыми нельзя бороться. Например, женщины болеют раком чаще, мужчины где-то в 1% от всех видов рака молочной железы.

Не поборешься и с возрастом. У женщин старше 40 лет рак развивается чаще. И еще на рак влияет экология.

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