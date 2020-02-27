Ученые назвали простой способ продлить жизнь на несколько лет

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27 февраля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: EurekAlert.

Фото: pixabay.com

Ученые из Бригамской женской больницы в Бостоне выяснили, какая привычка поможет продлить жизнь на несколько лет. Эксперты отметили, что ее можно начать прививать, как в раннем, так и в более пожилом возрасте.

Специалисты предложили людям старшего возраста ежедневно следить за кровяным давлением. Позже ученые заметили, что испытуемые, которые регулярно проверяли показатели своего давления, увеличивают продолжительность своей жизни на срок от полугода до трех лет. Однако возраст добровольца тоже играл немаловажную роль.

При этом эксперты не сообщили, с какого возраста нужно начинать следить за давлением, но в исследовании участвовали люди старше 50 лет.

Ученые обратили внимание, что добиться успешных результатов можно только в том случае, если следить за давлением регулярно до конца жизни или, если у человека нет сопутствующих заболеваний.